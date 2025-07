CLAMOROSO Jonas Valanciunas, vuole tornare in Europa ed è vicino al Panathinaikos

Jonas Valanciunas solo un paio di giorni fa era stato scambiato dai Sacramento Kings ai Denver Nuggets. Sembrava una ottima aggiunta per il roster di Denver, un affidabile backup per Nikola Jokic che nell’ultima stagione ha anche mantenuto 10.4 punti e 7.7 rimbalzi di media. Invece a quanto pare Valanciunas sarà solo di passaggio ai Nuggets, perché secondo Donatas Urbonas di BasketNews il lituano sarebbe vicino ad un accordo col Panathinaikos.

Il club greco fa la corte a Valanciunas ormai da qualche mese e sarebbe arrivato ad offrire al giocatore, 33 anni, un triennale da 12 milioni di euro complessivi che lo renderebbe uno dei più pagati d’Europa. In NBA il centro ha un contratto fino al 2027, ma solo il salario della stagione 2025-26 è garantito: circa 10.4 milioni di dollari. Quello della stagione 2026-27, 10 milioni, non è invece garantito e quindi in caso di taglio non dovrebbe essergli corrisposto.

In Europa, Jonas Valanciunas ha già giocato dal 2008 al 2012, quando i Toronto Raptors lo chiamarono un anno dopo averlo scelto con la #5 al Draft. Con le maglie di Perlas Vilnius e Rytas Vilnius era stato per due anni il miglior giovane FIBA, Rising Star di EuroCup ed era stato inserito nel miglior quintetto di EuroCup nel 2012, stesso anno in cui vinse anche l’MVP del campionato lituano. L’eventuale aggiunta di Valanciunas da parte del Panathinaikos renderebbe il club biancoverde ancora più forte dopo il colpo TJ Shorts ufficializzato settimana scorsa.