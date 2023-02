Clamoroso, l’Argentina spreca un grande vantaggio e non andrà ai Mondiali

Clamoroso a Mar de Plata! L’Argentina perde in casa con la Repubblica Dominicana e viene eliminati dalle qualificazioni ai Mondiali.

Per la prima volta dal 1982, l’Argentina non giocherà i Mondiali di basket. Decisiva la sconfitta interna 75-79 con la Repubblica Dominicana che si prende il pass per la kermesse asiatica.

Ancora più incredibile l’andamento del match, con la squadra di Prigioni in pieno controllo sul +17 a 12 minuti dalla fine. Da lì la clamorosa rimonta dei dominicani di Nestor Garcia che festeggiano a fine gara, mentre l’albiceleste è in lacrime.

For the first time since 1982, we will have a World Cup without Argentina 🤯#FIBAWC pic.twitter.com/LnhGSwpEiw

— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) February 27, 2023