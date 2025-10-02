Luka Doncic

CLAMOROSO Luka Doncic: il suo peso ufficiale è superiore a quello dell’inizio della scorsa stagione

Home NBA News
Alessandro SaracenoLascia un Commento su CLAMOROSO Luka Doncic: il suo peso ufficiale è superiore a quello dell’inizio della scorsa stagione

La superstar dei Los Angeles Lakers, Luka Doncic, è diventata virale in questa offseason grazie alla sua apparente forma fisica migliorata.

I fan e i media hanno notato un cambiamento evidente, con alcuni report che suggerivano anche una perdita di peso significativa: 31 lbs (14 kg) prima di EuroBasket 2025.

Tuttavia, secondo i dati ufficiali del roster dei Lakers, Doncic entrerà nella nuova stagione NBA con un peso di 244 lbs (111 kg). Questo valore è 14 lbs (6,3 kg) in più rispetto all’inizio della scorsa stagione, quando pesava 230 lbs (104 kg).

Il percorso di Luka Doncic e i numeri della scorsa stagione

Durante la stagione 2024–25, alcuni report indicavano che il peso di Doncic fosse arrivato fino a 270 lbs (122,5 kg), che lo avrebbe reso tra i giocatori più pesanti della lega quell’anno. Nonostante ciò, Luka ha mantenuto prestazioni straordinarie: 28,2 punti a partita, 8,1 rimbalzi e 7,5 assist.

Questi numeri, ottenuti in 28 partite da regular season con la maglia viola e oro, mostrano solo una parte del potenziale della superstar slovena, che si prepara a vivere la sua ottava stagione NBA e la prima stagione completa con i Lakers.

Cosa aspettarsi dai Lakers con Doncic

Luka Doncic rappresenta la colonna portante dei Lakers e le aspettative dei fan sono altissime. La sua forma fisica, combinata con il talento e la capacità di creare gioco, potrebbe trasformarsi in una stagione spettacolare per la squadra di Los Angeles.

La gestione del peso e della condizione atletica sarà cruciale per massimizzare le prestazioni di Doncic, soprattutto in vista di un calendario NBA intenso e della sua continua evoluzione come leader dei Lakers.

Alessandro Saraceno
Latest posts by Alessandro Saraceno (see all)

Related Posts

Italbasket Luca Banchi

Italbasket, Luca Banchi full time o part time? Tutti i dettagli del contratto

Alessandro Saraceno
Partizan Belgrado EA7 Milano

L’EA7 Milano rimonta nella ripresa a Belgrado ma Guduric sbaglia la tripla del successo e vince il Partizan

Alessandro Saraceno
Saliou Niang EuroLega

Saliou Niang, numeri da MVP all’esordio in EuroLega con la Virtus Bologna contro il Real Madrid

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.