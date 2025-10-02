CLAMOROSO Luka Doncic: il suo peso ufficiale è superiore a quello dell’inizio della scorsa stagione

La superstar dei Los Angeles Lakers, Luka Doncic, è diventata virale in questa offseason grazie alla sua apparente forma fisica migliorata.

I fan e i media hanno notato un cambiamento evidente, con alcuni report che suggerivano anche una perdita di peso significativa: 31 lbs (14 kg) prima di EuroBasket 2025.

Tuttavia, secondo i dati ufficiali del roster dei Lakers, Doncic entrerà nella nuova stagione NBA con un peso di 244 lbs (111 kg). Questo valore è 14 lbs (6,3 kg) in più rispetto all’inizio della scorsa stagione, quando pesava 230 lbs (104 kg).

Luka put on 14 pounds from last season I’m crying pic.twitter.com/Go5ZSeGeEY — 🐦‍🔥 (@MilroeToJSN) September 29, 2025

Il percorso di Luka Doncic e i numeri della scorsa stagione

Durante la stagione 2024–25, alcuni report indicavano che il peso di Doncic fosse arrivato fino a 270 lbs (122,5 kg), che lo avrebbe reso tra i giocatori più pesanti della lega quell’anno. Nonostante ciò, Luka ha mantenuto prestazioni straordinarie: 28,2 punti a partita, 8,1 rimbalzi e 7,5 assist.

Questi numeri, ottenuti in 28 partite da regular season con la maglia viola e oro, mostrano solo una parte del potenziale della superstar slovena, che si prepara a vivere la sua ottava stagione NBA e la prima stagione completa con i Lakers.

Cosa aspettarsi dai Lakers con Doncic

Luka Doncic rappresenta la colonna portante dei Lakers e le aspettative dei fan sono altissime. La sua forma fisica, combinata con il talento e la capacità di creare gioco, potrebbe trasformarsi in una stagione spettacolare per la squadra di Los Angeles.

La gestione del peso e della condizione atletica sarà cruciale per massimizzare le prestazioni di Doncic, soprattutto in vista di un calendario NBA intenso e della sua continua evoluzione come leader dei Lakers.