Clamoroso Malcolm Brogdon: ha annunciato il ritiro

Malcolm Brogdon a dicembre compirà 33 anni, ma la sua carriera nel basket professionistico è già terminata dopo 9 anni in NBA. Il giocatore era stato ceduto nell’estate 2024 da Portland a Washington e a luglio, diventato free agent, aveva firmato con i New York Knicks. A pochi giorni dall’inizio della stagione, Brogdon ha deciso di ritirarsi: i motivi non sono noti, ma sicuramente i problemi fisici degli ultimi anni hanno giocato un ruolo.

Brogdon, Sesto Uomo dell’Anno appena tre stagioni fa, nel 2023, ha infatti disputato solo 63 partite nelle ultime due annate in NBA. L’anno scorso a Washington, il veterano ha mantenuto 12.7 punti, 3.8 rimbalzi e 4.1 assist di media.

Per i Knicks, che contavano di avere a disposizione Malcolm Brogdon in questa stagione, è una doccia fredda anche se il giocatore stava contemplando il ritiro da qualche settimana, come scritto da Shams Charania. Nei giorni scorsi Brogdon era sceso in campo 4 volte in preseason, giocando 14′ solo ieri nella gara contro gli Wizards.