Mike James, ex giocatore dell’Olimpia Milano, nei giorni scorsi ha avuto degli screzi con il proprio coach al CSKA Mosca, Dimitris Itoudis, e poco fa Emiliano Carchia di Sportando ha annunciato che il giocatore lascerà la Russia per tornare negli USA nella giornata di domani.

Mike James is expected to leave Moscow and fly back to States tomorrow, sources told @urbodo and me — Emiliano Carchia (@Carchia) April 2, 2021

Giusto per chi si è perso la storia, Mike James era stato messo fuori squadra a tempo indeterminato lunedì scorso a seguito di una pesante litigata avuta con il proprio allenatore nella scorsa gara di VTB League contro l’UNICS Kazan. Non è la prima volta in questa stagione che James ha problemi con il CSKA. Già qualche settimana fa era stato messo fuori rosa dai russi a seguito della richiesta di tornare in America per partecipare ai funerali del nonno.

Mike James lascerà quasi certamente il CSKA quest’estate. Si parla di un suo approdo al Real Madrid, anche se è troppo presto per parlare di mercato, soprattutto con la crisi economica legata al Covid che sta creando gravissimi problemi economici a tutte le squadre del vecchio continente, anche quelle che hanno budget astronomici come nel caso dei moscoviti. Possiamo dire per certo che non tornerà a Milano, visto come si era lasciato con Ettore Messina due estati fa.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.