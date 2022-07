Clamoroso: Pablo Laso esonerato dal Real Madrid

Clamorosa frattura fra il Real Madrid e Pablo Laso, lo storico allenatore dei Blancos che proprio un mese fa era stato colpito da un infarto.

Laso aveva un anno residuo di contratto con le Merengues e sembrava pronto a tornare in sella, dopo che nei giorni scorsi erano state diffuse notizie rassicuranti sul suo stato di salute e il coach si era detto pronto a presenziare al suo camp. Poche ore fa, secondo Marca, si sarebbe consumata una frattura insanabile fra il club madrileno e l’allenatore riguardo le prospettive per la prossima stagione. Il Real ha forti perplessità riguardo la capacità di Laso di tornare subito ad allenare e gli aveva proposto un’annata di congedo retribuita, il tecnico invece voleva tornare regolarmente in panchina. Da qui lo strappo e la decisione del club di forzare la mano, di fatto sollevando l’allenatore dall’incarico. Il prossimo coach sarà Chus Mateo, assistente di Laso che ha guidato la squadra della finale di Liga contro il Barcellona, portando i Blancos alla conquista del titolo. Emergono retroscena anche riguardo il dottor Lopez, ormai ex medico social della sezione basket, che sarebbe stato sollevato dall’incarico la scorsa settimana proprio per non aver voluto attestare l’impossibilità di allenare del tecnico.

¡Bombazo! El Real Madrid se carga a Pablo Laso.https://t.co/G8m619HNyt pic.twitter.com/jlTxIGYihT — Jesús Sánchez (@Sanchez__Jesus) July 4, 2022

Uno strappo incredibile e inaspettato che si è consumato proprio nelle scorse ore, come riferito da Marca, secondo cui l’allenatore è già stato messo al corrente di tutto. Non sembrano esserci margini per recuperare il rapporto e allora l’era Laso a Madrid si chiude nel peggiore dei modi, dopo 11 anni e 22 trofei messi in bacheca. E i media spagnoli sussurrano che i problemi cardiaci del coach siano solamente una faccia della medaglia e le cause principali dell’addio sarebbero divergenze di natura tecnica.