Clamoroso, Pau Gasol nega il suo prossimo ritorno al Barcellona

In risposta alle notizie che provengono dalla Spagna vorrei dirvi che io resto concentrare sul recupero dall’infortunio e che non sono ancora pronto per tornare in campo. Non appena avrò qualcosa da comunicare, lo farò attraverso i miei canali social.

After hearing the news out of Spain today, I wanted to share that I remain focused on my recovery and I am not ready to get back to competing just yet. As soon as I have something to announce, I will do so via my social media channels.

Thank you very much for your support!

— Pau Gasol (@paugasol) February 20, 2021