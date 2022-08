Clamoroso poster di Bronny James contro la Francia: la reazione di LeBron

Nei prossimi giorni Bronny e Bryce James arriveranno anche in Italia, a Roma infatti giocheranno un’amichevole contro gli Azzurri U18. Nel frattempo, stasera, la loro squadra denominata California Club sta affrontando la Francia U18 a Parigi, un’occasione per mettere in mostra il talento dei figli di LeBron James. Bronny nel corso del secondo quarto ha realizzato la schiacciata della partita e forse dell’estate, volando in testa ad un avversario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BasketUniverso (@basketuniverso.it)

Il video della schiacciata di Bronny sta già facendo il giro dei social, e LeBron da casa sua ha reagito con grande entusiasmo.

OH MY GOODNESS BRONNY!!!!! 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 — LeBron James (@KingJames) August 15, 2022

Non è chiaro se Bronny verrà scelto al Draft nel 2024 e con quale chiamata, ma sicuramente non avrà da dimostrare nulla in quanto ad atletismo, preso geneticamente dal padre.