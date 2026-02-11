CLAMOROSO! Roma, ritorno in Serie A vicino al posto di Cremona? Donnie Nelson e Luka Doncic tra i possibili investitori

Dopo anni di assenza dal grande basket, Roma potrebbe presto tornare protagonista in Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una cordata internazionale guidata da Donnie Nelson avrebbe già presentato alle istituzioni cestistiche un precontratto per l’acquisto del diritto sportivo di Cremona, squadra ormai vicina alla salvezza (+10 sull’ultima posizione).

Dal 9 dicembre 2020, giorno in cui la Virtus Roma annunciò il ritiro dalla Serie A, la Capitale non ha più avuto una squadra nel massimo campionato italiano. Oggi Roma è assente anche dalla Serie A2: per trovare club capitolini bisogna scendere fino alla B Nazionale, con Luiss Roma e Virtus 1960. Un vuoto che ora potrebbe essere colmato.

Donnie Nelson guida la cordata: con lui anche Nowitzki e Doncic?

Il progetto, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, vede come capofila Donnie Nelson, 63 anni, storico dirigente NBA e figlio di Don Nelson, secondo allenatore con più vittorie nella storia della NBA.

Nel corso dei suoi 24 anni ai Dallas Mavericks, Nelson è stato il dirigente che ha lanciato Steve Nash, scelto Dirk Nowitzki (due volte MVP NBA) e puntato su Luka Doncic.

Proprio Nowitzki (anche se il suo portavoce avrebbe smentito per ora un coinvolgimento diretto) e soprattutto Luka Doncic sarebbero tra i soci dichiarati nelle interlocuzioni italiane. Dall’estate scorsa Nelson è anche special advisor della Slovenia di Doncic.

Non sono ancora note le quote societarie né l’identità completa degli investitori principali, ma alla cordata vengono attribuite importanti disponibilità economiche.

Il progetto Roma: PalaEur subito, poi il Foro Italico

Il piano non riguarda solo l’aspetto sportivo ma anche quello infrastrutturale. Secondo La Gazzetta dello Sport, la società guidata da Nelson avrebbe già trovato un accordo pluriennale con Eur Spa per utilizzare il PalaEur dalla prossima stagione.

Parallelamente si guarda al futuro: il Centrale del Foro Italico, che dovrebbe essere coperto e portato a 13.500 posti entro il 2027 (salvo ritardi), rappresenterebbe la casa definitiva del progetto.

Nel gruppo di lavoro figurano anche Roberto Carmenati, storico scout internazionale, e Rimantas Kaukenas, ex campione d’Italia con Siena e figura di riferimento del basket lituano, presentato in Federazione come referente italiano.

NBA Europe 2027/28: Roma nel progetto con Milano?

Dietro l’investimento c’è una motivazione strategica chiara: l’arrivo di NBA Europe nella stagione 2027/28. Il nuovo campionato, organizzato direttamente dalla NBA e modellato sull’Eurolega ma con logiche differenti, dovrebbe partire con 16 squadre, di cui 12 con licenza permanente.

Nei piani, l’Italia sarebbe rappresentata da Milano (con Olimpia e Milan interessate al progetto) e Roma. Proprio in quest’ottica si inserisce l’interesse della cordata americana per la Capitale. Un passaggio chiave sarà l’incontro previsto durante l’All Star Game di Los Angeles, dove la NBA incontrerà i soggetti interessati al nuovo progetto europeo.

Basket Roma: una nuova era dopo anni di assenza?

Dopo anni di indiscrezioni e tentativi mai concretizzati, questa volta i segnali sembrano più concreti. Il preaccordo per il titolo sportivo, gli incontri istituzionali e il progetto impiantistico delineano una strategia strutturata.

Se l’operazione dovesse andare in porto, Roma tornerebbe in Serie A con un progetto internazionale, capitali americani e nomi di richiamo mondiale come Luka Doncic.

Il grande basket nella Capitale potrebbe non essere più soltanto una suggestione.