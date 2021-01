Clamoroso: stop agli sport di contatto non di interesse nazionale fino a inizio estate?

L’edizione odierna de Il Messaggero ha riportato una notizia choc per lo spot dilettantistico: il Governo sta pensando di fermare tutti gli sport di contatto non di interesse nazionale fino a inizio estate.

Naturalmente si trarrebbe di una scelta clamorosa e che metterebbe in ginocchio il basket e non solo. Però ci troviamo in una situazione straordinaria e perciò non si può far altro che prendere decisioni straordinarie.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.