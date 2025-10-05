CLAMOROSO Trapani Shark! Antonini era in trattativa con Gallinari ma lui ha detto no: ecco perché

Il presidente Valerio Antonini della Trapani Shark ha svelato di aver tentato un’operazione clamorosa: portare Danilo Gallinari in Sicilia. Dopo la vittoria nella prima giornata di Serie A contro Trieste, Antonini ha raccontato i dettagli della trattativa, poi sfumata, con il noto cestista italiano.

“Abbiamo pensato e trattato, parlando con il papà, a Danilo Gallinari. Abbiamo fatto una grossa offerta, ci era stato detto di aspettare l’Europeo. Ma da quello che ha detto il papà di Gallinari, probabilmente Danilo vorrebbe smettere o comunque chiudere la carriera negli Stati Uniti, anche perché la moglie sta per partorire lì e non vuole trasferirsi”, ha spiegato Antonini.

Una trattativa importante, ma Gallinari resta negli USA

Il presidente della Trapani Shark ha confermato che l’offerta economica era molto significativa, in linea con i compensi di alto livello europei. Tuttavia, la volontà del giocatore e motivi familiari hanno bloccato l’arrivo in Sicilia.

“Ci ha pensato, ma da quello che ci hanno detto nelle ultime ore sembra che non verrà a Trapani, nonostante la nostra sia stata un’offerta molto importante, sia per venire subito che da febbraio. Sarebbe stato un grande colpo, soprattutto d’immagine. Danilo Gallinari è un top player eccezionale. Ma credo che non possiamo forzare quando ci sono condizioni che non permettono il trasferimento”.

Antonini soddisfatto della vittoria a Trieste

Nonostante il mancato arrivo di Gallinari, Valerio Antonini si è detto entusiasta della prestazione della sua Trapani Shark, vittoriosa in trasferta sul difficile campo di Trieste.

“Una grande squadra, di giocatori veri. Si è alzato l’IQ cestistico, come dice Repesa. Abbiamo raggiunto un livello straordinario: nei momenti di difficoltà la squadra non si è disunita. L’anno scorso questa partita l’avremmo persa. Ora abbiamo fisicità e mentalità diverse”, ha dichiarato il presidente.

Con questa vittoria, la Trapani Shark conferma le ambizioni da protagonista in Serie A, puntando a un campionato di alto livello e, chissà, a nuovi colpi di mercato dopo il sogno — solo sfiorato — chiamato Danilo Gallinari.