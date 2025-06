C’è chi lo ha già definito “il più grande upset della storia del basket”: forse non arriviamo a tanto, ma sicuramente quella di oggi è la vittoria più importante nel basket nella storia della Mongolia. La squadra femminile ha infatti sconfitto, nei quarti di finale del Mondiale di 3×3 che si sta disputando proprio in Mongolia, nientepopodimeno che Team USA, eliminandolo dal torneo col punteggio di 18-15.

Si tratta di una vittoria storica, visto che la Mongolia non è per nulla una big e gli USA erano i campioni in carica mondiali, nonché bronzo alle ultime Olimpiadi. La squadra asiatica ha partecipato alle ultime 3 edizione del Mondiale, chiudendo però al massimo al 12° posto. La partita di oggi è stata molto equilibrata, decisa nel finale dal canestro di Khulan Onolbaatar per il vantaggio a 16” dalla fine e successivamente dai 2 tiri liberi segnati da Nandinkhusel Nyamjav che hanno fatto esplodere di entusiasmo il pubblico di casa.

La Mongolia, che ha già ottenuto il suo miglior risultato in una competizione di 3×3, sfiderà la Polonia per un posto in finale. Gli USA invece tornano a casa, dopo che poco prima anche la squadra maschile era stata eliminata ai quarti (22-14 contro la Germania).