Clarke e Ogide trascinano San Severo al successo su Casale

Cestistica San Severo – Casale Monferrato 86-75

(19-15, 20-22, 22-20, 25-18)

Primo successo nella seconda fase di San Severo che dopo la beffarda sconfitta di Capo D’Orlando si rimette in corsa per la salvezza battendo Casale Monferrato 86 a 75 in un match condotto per tutti e 40 i minuti.

L’avvio di gara è tutto di marca sanseverese che vola sul 12-2 con un Ogide da 9 punti. Casale non si scompone e rientra subito grazie a qualche persa di troppo dei padroni di casa (14-11 7′) e contiene il divario alla prime sirena (19-15). Due triple in fila degli ospiti danno l’unico vantaggio della gara ai piemontesi (23-26 13′), Clarke (2pt al 20′) ha le polveri bagnate ma San Severo trova risposte positive da tutto il roster e produce un altro strappo (38-32 19′) rintuzzato da un dominante Camara (39-37 20′).

Al rientro dagli spogliatoi ancora Camara a dominare sotto le plance con i padroni di casa bravi a mettere in moto Clarke (20 nel secondo tempo) per il nuovo +6 di metà frazione (53-47). Martinoni dimezza dalla lunga distanza, Clarke con un gioco da quattro ricaccia indietro i viaggianti (57-50 28′),ma Casale è dura a morire e con l’unica fiammata del match di Redivo rimane attaccata al 30′, 61-57. Camara (22pt) rimane rebus irrisolto per la difesa di casa (63-62 32′), Ogide continua a martellare la retina ospite (71-64 35′), i padroni di casa profondono il massimo sforzo difensivo sporcando tutti i palloni, dall’altro lato ci pensa poi Clarke a blindare il successo (84-69 39′). Le ultime due bombe di Tomasini e Redivo (tabellata da metà campo) servono solo a rendere meno amaro il passivo per Casale.

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andy Ogide 31 (11/14, 2/3), Rotnei Clarke 22 (2/6, 5/8), Iris Ikangi 11 (2/2, 2/3), Marco Contento 8 (1/2, 1/4), Chris Mortellaro 5 (2/5, 0/0), Riccardo Bottioni 4 (2/5, 0/1), Marco Maganza 3 (1/3, 0/0), Simone Angelucci 2 (1/1, 0/0), Michele Antelli 0 (0/1, 0/1), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Michele Guida 0 (0/0, 0/0), Simone Franciosi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 19 – Rimbalzi: 35 10 + 25 (Marco Maganza 10) – Assist: 15 (Rotnei Clarke 5)

Novipiù JB Monferrato: Gora Camara 22 (7/10, 0/0), Simone Tomasini 16 (0/2, 4/5), Lucio Redivo 10 (1/8, 2/6), Sam Thompson 10 (5/11, 0/4), Niccolo Martinoni 7 (2/4, 1/5), Luca Valentini 6 (1/2, 1/1), Daniel Donzelli 4 (2/4, 0/3), Fabio Valentini 0 (0/2, 0/5), Juan marcos Casini 0 (0/0, 0/0), Yannick Giombini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Sirchia 0 (0/0, 0/0), Aaron Lomele 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 35 17 + 18 (Gora Camara 8) – Assist: 9 (Lucio Redivo 4)