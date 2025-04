Claudio Coldebella andarà davvero al Maccabi Tel Aviv?

Claudio Coldebella potrebbe lasciare la Unahotels Reggio Emilia per approdare al Maccabi Tel Aviv nel ruolo di General Manager. Secondo Walla Sports, autorevole testata israeliana, l’accordo tra le parti sarebbe ormai in fase avanzata, con la firma del contratto attesa a breve.

Coldebella in Israele: un rumors che diventa realtà?

Le voci su un possibile addio di Coldebella circolavano già da mesi, ma erano state smentite dallo stesso dirigente in un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino. Tuttavia, fonti israeliane ora danno per certo il suo trasferimento al Maccabi Tel Aviv, dove si occuperà della costruzione della squadra per la prossima stagione.

Il club israeliano, dopo aver valutato diversi profili, tra cui Nicola Alberani (attualmente al SIG Strasbourg), sembra aver scelto l’italiano per riportare il Maccabi ai vertici del basket europeo.

Maccabi Tel Aviv: un ruolo chiave rimasto vacante da novembre

La posizione di General Manager è vacante da novembre, dopo la partenza di Avi Even. Da allora, la gestione della squadra è stata affidata all’allenatore Oded Kattash e a David Blatt, capo del comitato professionistico del club. Con l’arrivo di Coldebella, il Maccabi punta a una riorganizzazione in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di tornare protagonista in EuroLeague.

Quale futuro per la Unahotels Reggiana?

Se l’accordo verrà confermato, la Reggiana Basket dovrà trovare un nuovo dirigente per sostituire Coldebella, il quale ha giocato un ruolo chiave nella crescita del club. Per la squadra emiliana, che punta a consolidarsi ai massimi livelli del basket italiano, si apre quindi una nuova fase di transizione. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane per l’ufficialità del trasferimento.