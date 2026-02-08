harden scott

Cleveland Cavaliers, com’è andato il debutto di James Harden?

Questa notte, sul campo dei Sacramento Kings, James Harden ha debuttato in maglia Cleveland Cavaliers. Il Barba è passato ai Cavs nei giorni scorsi in una trade repentina, arrivata dopo poche ore che lui e la franchigia di Los Angeles avevano deciso di separarsi.

Harden è ovviamente partito in quintetto, ha giocato 32′ ed ha chiuso con 23 punti, 8 assist e 1 recupero, tirando 7/13 dal campo, 5/8 da tre e 4/4 ai liberi. I Cavs hanno avuto la meglio 126-132, salendo sul 32-21 in classifica, al 4° posto ad Est.

Dopo la partita forse il momento più iconico della serata: uno scatenato Travis Scott, grande amico di Harden dai tempi di Houston, è entrato in campo con foga, intromettendosi urlando anche nell’intervista post-gara che stavano rilasciando Harden e Donovan Mitchell (35 punti contro i Kings).

