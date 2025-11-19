Cleveland Cavaliers

Cleveland Cavaliers, multa SALATISSIMA per violazione della Player Participation Policy

L’NBA ha ufficialmente sanzionato i Cleveland Cavaliers con una multa da 100.000 dollari per aver violato la Player Participation Policy, la normativa introdotta dalla lega per garantire una maggiore presenza delle stelle durante la stagione regolare.

La violazione: Mitchell e Mobley a riposo contro Miami

L’infrazione è avvenuta il 12 novembre, quando i Cavaliers hanno scelto di tenere a riposo Donovan Mitchell ed Evan Mobley nella partita contro i Miami Heat.

Entrambi i giocatori rientrano nella categoria delle “star” tutelate dalla Policy, che limita l’uso del rest in assenza di motivazioni mediche dichiarate.

La partita è risultata quindi non conforme al regolamento, portando la lega a intervenire con la sanzione economica.

La Player Participation Policy: una regola nata per proteggere la regular season

Introdotta prima dell’inizio della stagione 2023-24, la Player Participation Policy mira a:

  • aumentare la presenza delle stelle nelle partite trasmesse in nazionale,
  • garantire continuità agli appassionati che acquistano biglietti,
  • ridurre i casi di riposo programmato non giustificato.

L’NBA sta applicando la normativa in maniera sempre più rigida, come dimostra la multa ai Cavaliers.

La situazione di Donovan Mitchell

Per Donovan Mitchell si è trattato della seconda partita saltata dall’inizio della stagione.
Finora la guardia ha giocato 13 delle 15 gare dei Cavaliers, mantenendo cifre da All-Star:

  • 30.9 punti di media
  • 4.6 rimbalzi
  • 5.5 assist

Le sue prestazioni sono uno dei motivi principali del grande avvio di stagione di Cleveland.

La stagione di Evan Mobley

Per Evan Mobley, invece, questo è stato il primo stop della stagione. Il Defensive Player of the Year 2024-25 sta confermandosi come uno dei migliori giovani della lega con:

  • 18.9 punti
  • 8.8 rimbalzi
  • 1.6 stoppate a partita

La sua presenza è fondamentale per la solidità difensiva dei Cavaliers.

Nonostante la sanzione, i Cleveland Cavaliers stanno vivendo un ottimo avvio di stagione. Con un record di 10-5, la squadra è attualmente seconda nella Eastern Conference, alle spalle dei sorprendenti Detroit Pistons.

