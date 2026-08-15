Cleveland cede Dennis Schroder: per il tedesco 12° squadra della carriera

Dennis Schroder è stato inserito in una trade, di nuovo. Il tedesco, MVP della FIBA World Cup vinta nel 2023 e dell’EuroBasket vinto nel 2025, è diventato un vero e proprio journeyman negli ultimi 2 anni di NBA. In questo caso Schroder è stato ceduto dai Cleveland Cavaliers agli Charlotte Hornets in cambio di Tre Mann e cash.

Dopo i 5 anni ad Atlanta, dal 2013 al 2018, e i 2 anni a OKC, dal 2018 al 2020, Schroder è passato da Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Houston Rockets, di nuovo Lakers, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Detroit Pistons, Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers e ora Hornets. Un totale di 12 franchigie in 14 anni, 10 negli ultimi 6 (non considerando gli Utah Jazz, dove il tedesco era finito senza però giocare mai, ma venendo subito tagliato tra le esperienze a Golden State e Detroit).

Il record NBA per maggior numero di squadre in carriera appartiene a Ish Smith, a quota 13: a Schroder ne manca una sola per pareggiarlo, e considerato che ha solo 32 anni può sicuramente riuscirci.