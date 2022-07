Cleveland prepara il nuovo ritorno a casa di LeBron James?

Per ora poco più di una semplice suggestione ma che arriva da una fonte autorevole. I Cleveland Cavaliers starebbero progettando il secondo ritorno a casa di LeBron James, che al termine della prossima stagione sarà free agent senza restrizioni.

Le manovre attuali della franchigia dell’Ohio, secondo Brian Windhorst, sarebbe incentrate sul liberare spazio salariale per riaccogliere LBJ (e un supporting cast di esperienza per aiutarlo in una nuova rincorsa al titolo). Il giornalista di ESPN è da sempre uno dei più vicini a LeBron, anche se si è affrettato a precisare che si tratta di sue ipotesi e non di notizie raccolte.

Lo scenario comunque è plausibile perché nella prossima estate i Cavs non avranno più la zavorra dei 29 milioni annui da versare a Kevin Love e si libereranno anche dei 19 attualmente corrisposti a Caris Levert. Nel roster, invece, ci sarebbero già una serie di giocatori interessanti come Darius Garland, Evan Mobley e Jarrett Allen, punte di diamante di una squadra che avrebbe un’altra stagione per fare esperienza prima di accogliere il Re. “Questi Cavaliers sono più forti di quelli che lo accolsero nel 2014”, aggiunge Windhorst sibillino, ricordando che LBJ, dopo l’avventura di Miami, si rituffò in un roster che partiva da una base molto meno solida di quella che troverebbe fra qualche mese.

L’ipotesi di una “last dance” a casa, chiudendo la carriera nella sua Cleveland, deve comunque essere stuzzicante per LeBron. Specialmente se la nuova stagione con i Lakers si rivelasse deludente come l’ultima.

In tal senso si spiegano anche i problemi nel rinnovo di Collin Sexton, al quale sono state offerte cifre più base rispetto alle sue aspettative. Anche lui dovrebbe contribuire al tesoretto per James (e contorno) lasciando qualcosa sul piatto?