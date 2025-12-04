I tifosi del Partizan Belgrado avevano mandato un messaggio chiaro: volevano che Zeljko Obradovic rimanesse in panchina, nonostante le dimissioni. Invece alla fine non solo il tecnico serbo non è tornato sui propri passi, ma dopo aver ufficializzato il suo addio ha rilasciato una dura intervista in cui ha criticato il presidente bianconero Ostoja Mijailović e il mercato del club in estate. Una delle ragioni delle dimissioni di Obradovic è proprio gran parte del roster, con cui l’allenatore non aveva un buon rapporto.
E così stasera, in occasione della prima partita post-Obradovic, il pubblico della Stark Arena ha fatto sentire tutto il suo disappunto a squadra e dirigenza. Fin dall’ingresso in campo del Partizan, i tifosi bianconeri hanno sonoramente fischiato e lo stesso è avvenuto nel corso della gara contro il Bayern Monaco. Per Belgrado è stato come giocare in trasferta, con un pubblico ostile che ha bersagliato, tra gli altri, in particolare Tyrique Jones, fischiato dopo una schiacciata e invece applaudito quando ha sbagliato un tiro libero.
Ostaće upamćeno.. https://t.co/AssT8ApJoe pic.twitter.com/SssisbvOfF
— MyMoonKa (@TijanaBezAjfon) December 4, 2025
Have you ever seen ANYTHING like this?
Tyrique Jones dunks the ball yet Partizan fans react by booing him
Weirdest game ever in EuroLeague… or somethingpic.twitter.com/Vx6yjaALAW
— Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 4, 2025
Грми ГЛАСНО и веома јасно:
ОБРАДОВИЋ ЖЕЉКО!#kkpartizan #bcpartizan #grobari #euroleague pic.twitter.com/Wtw7IH9Hr9
— Partizan.net (@PartizanNet) December 4, 2025
Nonostante il pubblico non abbia sicuramente aiutato, il Partizan Belgrado è comunque riuscito a vincere 92-85 guidato in panchina da Mirko Ocokoljic. Per i padroni di casa 22 punti di Washington e 21 proprio di Tyrique Jones.
- Clima surreale a Belgrado: i tifosi del Partizan fischiano la loro stessa squadra - 5 Dicembre 2025
- Trapani Shark, la versione di Jasmin Repesa: “Saremmo dovuti essere primi, ma per i comportamenti di determinate persone…” - 4 Dicembre 2025
- Valerio Antonini si rifà vivo: “Io in fuga? Si sarà confuso con il coach…” - 4 Dicembre 2025