Clima surreale a Belgrado: i tifosi del Partizan fischiano la loro stessa squadra

I tifosi del Partizan Belgrado avevano mandato un messaggio chiaro: volevano che Zeljko Obradovic rimanesse in panchina, nonostante le dimissioni. Invece alla fine non solo il tecnico serbo non è tornato sui propri passi, ma dopo aver ufficializzato il suo addio ha rilasciato una dura intervista in cui ha criticato il presidente bianconero Ostoja Mijailović e il mercato del club in estate. Una delle ragioni delle dimissioni di Obradovic è proprio gran parte del roster, con cui l’allenatore non aveva un buon rapporto.

E così stasera, in occasione della prima partita post-Obradovic, il pubblico della Stark Arena ha fatto sentire tutto il suo disappunto a squadra e dirigenza. Fin dall’ingresso in campo del Partizan, i tifosi bianconeri hanno sonoramente fischiato e lo stesso è avvenuto nel corso della gara contro il Bayern Monaco. Per Belgrado è stato come giocare in trasferta, con un pubblico ostile che ha bersagliato, tra gli altri, in particolare Tyrique Jones, fischiato dopo una schiacciata e invece applaudito quando ha sbagliato un tiro libero.

Have you ever seen ANYTHING like this? Tyrique Jones dunks the ball yet Partizan fans react by booing him Weirdest game ever in EuroLeague… or somethingpic.twitter.com/Vx6yjaALAW — Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 4, 2025

Nonostante il pubblico non abbia sicuramente aiutato, il Partizan Belgrado è comunque riuscito a vincere 92-85 guidato in panchina da Mirko Ocokoljic. Per i padroni di casa 22 punti di Washington e 21 proprio di Tyrique Jones.