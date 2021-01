Clippers, il protocollo anti-Covid ferma Kawhi Leonard e Paul George

Kawhi Leonard e Paul George sono stati fermati dal protocollo anti Covid-19 della NBA, presumibilmente per essere entrati a contatto con un soggetto positivo.

I due dovranno saltare sicuramente la gara della notte fra i loro Los Angeles Clippers e gli Atlanta Hawks, dato che la squadra losangelina è partita per la serie di sei partite consecutive in trasferta lasciando in California le sue due stelle.

Non è chiaro ancora quanto dovranno restare fuori i due, anche se l’obiettivo è di riaverli a disposizione per il big match di venerdì contro i Miami Heat, al quale seguiranno le sfide ravvicinate con Orlando e New York.

Kawhi Leonard and Paul George are not flying to Atlanta with the team. Depending on the extent of NBA protocols, Leonard and/or George could potentially join the team on this road trip. https://t.co/0WUPPIfD5v

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 25, 2021