Clippers, la rivoluzione di Tyronn Lue: “Leonard nel triangolo come Kobe e Jordan”

Il nuovo coach dei Los Angeles Clippers, Tyronn Lue, ha spiegato i principi che guideranno la sua squadra nella metà campo offensiva. Un uso intensivo del tiro dal mid-range e diverse situazione basate sulla “triangle offence”, resa celebre da Tex Winter con Phil Jackson prima ai Bulls e poi con i rivali cittadini, i Lakers.

Leonard si è sempre ispirato a Bryant e Jordan perciò cercherò di metterlo a suo agio creando delle situazioni che si basano sul triangolo. Bisogna solamente disegnare due o tre giochi di questo tipo, lasciando Kawhi libero di giocare negli spazi come facevano Kobe e Jordan. Ho giocato con loro due e conosco bene la triangle offence, ora dovrò solo insegnarla alla squadra.

Il tiro dalla media sta scomparendo e io credo che sia giusto lavorare su quello che le altre squadre non fanno più. Oggi tutti vogliono lasciarti il tiro dal mid-range, perché non prenderlo? Anche nelle situazioni che decidono le partite nei finali o nei playoff sono queste conclusioni a farti vincere, noi abbiamo elementi come Leonard, George, Lou Williams e Kennard che hanno questo tiro nelle loro corde, oltre a quello dall’arco.