Closing domani, LeBron James sarà investitore indiretto del Milan

La notizia era già circolata quando il fondo RedBird, qualche mese fa, aveva trovato l’accordo con Elliot per l’acquisto dell’AC Milan. Ora che il closing si avvicina (dovrebbe avvenire domani secondo gli ultimi aggiornamenti), sta per diventare realtà: LeBron James sarà azionista indiretto del club rossonero.

Secondo il Financial Times, infatti, RedBird sarà affiancata nell’acquisto del Milan dai New York Yenkees e dal fondo LA Main Street Advisors. Proprio in quest’ultimo appaiono come investitori personalità come LeBron e il rapper Drake. Insomma, indirettamente, gli investimenti della superstar dei Lakers nel fondo influiranno anche su quelli del Milan. L’operazione è stata orchestrata da Gerry Cardinale, CEO di RedBird che diventerà il numero uno del Milan, probabilmente entro pochi giorni.

LeBron nuovo azionista del #Milan❓💥 Il Financial Times: “Domani potrebbe arrivare l’annuncio” ✅#DAZN — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 30, 2022

Tra i tanti investimento di James nel mondo dello sport il più famoso è senza dubbio quello nel Liverpool.