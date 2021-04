Clyburn giganteggia e il CSKA stacca il biglietto per le Final Four

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 68 – 85 CSKA MOSCOW

(24-17 / 15-27 / 11-27 / 18-14)

Il Fener, che è spalle al muro, parte forte con l’ex di turno De Colo che segna e poi trova due volte Vesely. Il CSKA non si sblocca e l’assolo dei turchi continua: gioco da tre punti di Biberovic, tripla di De Colo (12-0). Dopo quasi quattro minuti senza segnare Clyburn e Voigtmann tolgono le ragnatele dal canestro dalla lunghissima distanza. Fin qui il primo quarto del Fenerbahçe è ottimo: difesa aggressiva e reattiva sul lato debole, tanto che il CSKA ha già perso 5 palloni dopo 7 minuti, e in attacco la palla si muove bene trovando spesso un tiro comodo (20-8 dopo 6′). La squadra di coach Itoudis reagisce e riduce lo scarto grazie ai canestri di Lundberg, Hillard e Voigtmann. Dopo dieci minuti è +7 Fener, 24-17.

Voigtmann e Clyburn, i due più attivi degli ospiti, ne segnano quattro in fila e il CSKA torna sotto di un solo possesso. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere con il duo De Colo-Vesely che riportano il Fener sul +10 (33-23). Ora però i russi hanno aumentato la pressione difensiva e riescono anche a trovare la via del canestro più facilmente diminuendo le palle perse. Iffe Lundberg ne fa 5 in fila, Clyburn segna ancora da tre e lo scarto è praticamente annullato: 35-34. Continua il parziale in favore degli ospiti: Guduric sbaglia da tre punti, sul ribaltamento di fronte Shengelia segna e dopo 16 minuti arriva il primo vantaggio del CSKA. Dopo un primo quarto da spettatori, il CSKA è uscito fuori: Kurbanov si iscrive alla partita, Lundberg fa 12 e dopo venti minuti il punteggio è 39-44.

La partita cambia completamente ad inizio 3° quarto. Vesely commette tre falli in 75 secondi, di cui uno in attacco abbastanza dubbio visto che Shengelia è con entrambi i piedi dentro il semicerchio dell’area. Vesely prende tecnico ed è fuori dalla gara e anche la panchina si lascia andare a troppe proteste e viene sanzionata con il tecnico. Tra viaggi in lunetta e triple (Hackett, Lundberg e Shengelia) nel giro di un minuto e mezzo il CSKA vola dal +5 al +19. Il Fener accusa il colpo ed esce mentalmente dalla partita, segnando solo 3 punti in cinque minuti. Il nervosismo sale, tanto che i contatti diventano più duri e anche coach Erdem Can si vede sanzionato con un tecnico per troppe proteste. Hillard segna da tre, Lundberg ruba e schiaccia e il passivo è sempre più grande: 42-65 dopo 27′. Il terzo quarto si chiude con un parziale di 11-27 in favore della squadra di Itoudis che ora deve solo amministrare il risultato fino al termine. 50-71 dopo 30 minuti.

Il CSKA rallenta il ritmo e usa tutti i secondi a disposizione, mentre il Fener dal canto suo cerca di accelerarlo e prova ad affidarsi alle soluzioni dalla lunghissima distanza ma senza successo. A 7 minuti e spiccioli dalla sirena Will Clyburn segna dalla lunetta e ritocca il suo career high: 28 punti fin ora con 4/4 da due e 4/7 da tre. I russi continuano a dominare il gioco con Clyburn che arriva fino a quota 32. Da quei minuti all’inizio del terzo quarto non c’è stata più partita, con il Fener che, privato di Vesely, è crollato mentalmente. L’ultimo a mollare è stato l’ex De Colo, ma alla fine il passivo è comunque importante. Alla Ülker Sports Arena finisce 68-85 per il CSKA Mosca che approda così alle Final Four.

I MIGLIORI

Fenerbahçe: Nando De Colo 22 pts, 3 ast – Marko Guduric 10 pts

CSKA: Will Clyburn 34 pts, 7 reb – Iffe Lundberg 22 pts, 7 reb, 5 ast, 3 rub

Qui il tabellino completo

Nato con la passione per la palla a spicchi in quel di Pesaro nel 1997. Laureato con lode all’università Carlo Bo di Urbino nel corso di “Informazione, Media e Pubblicità”, ora studio giornalismo all’università IULM. Ho l’obiettivo di diventare giornalista professionista, preferibilmente in ambito sportivo così da poter unire la passione dello sport con quella per il giornalismo.

Collaboro con BasketUniverso da febbraio 2017.