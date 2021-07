Coach Andrea Capobianco, prima dell’esordio olimpico la laurea direttamente da Tokyo

L’emozione tra pochi giorni sarà fortissima, quando per la prima volta coach Andrea Capobianco allenerà l’Italia femminile del 3×3 alle Olimpiadi di Tokyo. Nel frattempo però un’emozione forse altrettanto forte: la laurea, acquisita direttamente dal Villaggio Olimpico in videoconferenza.

Circostanze davvero uniche per Capobianco, una vera e propria istituzione del basket femminile in Italia. Il CT si è laureato in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni all’Università Mercatorum di Roma con 98/100. È la seconda laurea dopo quella in Scienze Motorie. Congratulazioni dunque a Capobianco, che ora si dedicherà appieno all’avventura giapponese: la prima in assoluto per il 3×3, sport diventato olimpico solo da questa edizione.