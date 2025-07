Coach Chauncey Billups definisce IRONICAMENTE il nuovo ruolo di Damian Lillard

Dopo l’esperienza a Milwaukee, Damian Lillard torna ufficialmente ai Portland Trail Blazers, la franchigia con cui ha giocato le prime undici stagioni NBA. Il rientro, però, non sarà immediato: il 9 volte All-Star è ancora alle prese con la riabilitazione dall’infortunio al tendine d’Achille e potrebbe saltare quasi tutta la stagione.

Il coach Chauncey Billups, durante la conferenza stampa di presentazione, ha scherzato sul ruolo che Lillard ricoprirà quest’anno:

“Gli ho detto che quest’anno sarà l’assistente allenatore più pagato nella storia della lega”, ha detto Billups con un sorriso. “Perché lo metterò al lavoro ogni giorno”.

“I told him that this year he’s going to be the highest paid assistant coach in league history because I’m going to be putting him to work.”- Chauncey Billups on Damian Lillard

— Brenna Greene (@BrennaGreene_) July 22, 2025