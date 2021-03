Coach Dalmonte dopo la sconfitta a Treviso: “Dobbiamo trovare stabilità nei momenti difficili e reagire ai nostri errori”

Le parole di Luca Dalmonte dopo la sconfitta rimediata in terra trevigiana, terza consecutiva per i biancoblù, ora in fondo alla classifica insieme ad altre quattro squadre a quota 14 punti:

“Abbiamo avuto difficoltà contro la loro zona, abbiamo giocato camminando e con giocatori fuori posizione. Avevamo imposto il nostro ritmo, poi il cambio di scenario difensivo ce l’ha tolto e, colpevolmente, con nostra responsabilità, abbiamo eseguito male, tirando fuori equilibrio e perdendo palloni: da lì il trend è cambiato. Dobbiamo cercare una stabilità mentale nei momenti difficili e riuscire a reagire ai nostri errori. Questa squadra deve vivere dell’apporto di tutti, ciascun giocatore è necessario, questo deve essere fondamentale.”

