Coach Dalmonte dopo la sconfitta a Trieste: “Rispetto per la presenza dei miei, non era facile trovare motivazioni”

Le parole di coach Luca Dalmonte nell’ultima conferenza stampa post partita di una stagione travagliata per la Fortitudo Lavoropiù, e terminata stasera con la sconfitta per 88-82 sul campo di Trieste.

“Complimenti a Trieste per la stagione che ha giocato. Ai miei ho detto che hanno vinto una nostra partita personale, non era facile arrivare qui motivati dopo 15 giorni di attesa seguiti alla nostra partita dell’anno. Hanno giocato con una presenza che merita grande rispetto. Io per loro ho rispetto, hanno vinto la partita del senso morale e della responsabilità, oggi si doveva scavare per trovare motivazioni. Non volevo che questa gara cancellasse quanto fatto negli ultimi mesi e non lo fa; anzi, conferma una presenza positiva da parte di tutti.”

