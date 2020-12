Coach Dalmonte dopo la vittoria contro Cremona: “Buona attenzione difensiva e non siamo usciti dalla gara quando loro sono rientrati”

Arriva la seconda vittoria in tre presenze in panchina per Luca Dalmonte alla guida della Fortitudo Bologna; il coach ha commentato così il successo dei suoi per 85-71 contro la Vanoli Cremona:

“Ottimo lavoro di attenzione a livello difensivo, sapendo dove Cremona trae vantaggi e contro Hommes. Davanti siamo stati discretamente disciplinati nel creare situazioni in cui ci riconosciamo. Buon atteggiamento, momento chiave quando dopo aver scavato il primo break loro sono rientrati ma noi non siamo usciti mentalmente dalla partita. Mercoledì è successo questo nell’ultimo quarto, oggi è successo prima, ma siamo comunque stati bravi a non farci travolgere dagli eventi. Questo gruppo deve realizzare che c’è bisogno di tutti, che sia per 3 minuti, per un rimbalzo o un blocco: non possiamo permetterci ragionamenti al di fuori di queste linee guida.“

Bolognese e fortitudino dal 1997, studente di Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale e amante del basket a tutto tondo, in ogni sua forma e sfumatura. Collaboratore di BasketUniverso da luglio 2019 per coltivare la mia passione per il giornalismo sportivo.