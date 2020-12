Coach Dalmonte dopo la vittoria contro Venezia: “Tutti bravissimi, ciascuno ha dato il meglio e dopo gli errori c’è stata voglia di reagire”

Ecco le parole di coach Dalmonte dopo il ribaltone con cui la Fortitudo ha conquistato la propria quarta vittoria stagionale, superando la Reyer Venezia per 76-72:

“I ragazzi hanno confezionato una partita ottima, ogni singolo giocatore ha dato il meglio. Ho chiesto di vincere la partita nella partita dando il meglio a ogni possesso e giocandolo come fosse una gara a sé. Sono stati tutti bravissimi, ognuno ha fatto qualcosa per la squadra e dopo gli errori non ci sono state valanghe ma voglia di reagire. Anche quando siamo andati sotto siamo rimasti dentro la gara: vederli davanti poteva essere un colpo da ko, ma la forza dei ragazzi l’ha impedito, abbiamo continuato a fare le nostre cose. Quindi bravissimo ogni singolo giocatore. Se realizziamo che a certe condizioni possiamo essere competitivi, allora questa vittoria vale doppio. Tutti devono essere presenti e coinvolti, a prescindere da numero di maglia e nome.“

