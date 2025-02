Coach Kastritis sulla sua Pallacanestro Varese: “Trapani l’occasione per dimostrare attitudine e valori”

La prima partita di coach Ioannis Kastritis sulla panchina della Pallacanestro Varese sarà una gara complicata, non c’è dubbio. Affrontare Trapani, al rientro dalla pausa dedicata alle Nazionali per le Qualificazioni a EuroBasket 2025, sarà subito un primo banco di prova degli apprendimenti acquisiti dalla squadra dopo il lavoro svolto dal neo coach biancorosso nell’ultima settimana e mezza. Per quanto siano preoccupanti quei 2 punti che tengono Varese a galla sopra la zona retrocessione, il risultato di domenica non è l’ossessione di Kastritis, concentrato sullo sviluppo dell’attitudine e del metodo della sua squadra in questo nuovo “stint”: “La cosa più importante è l’approccio in una situazione in cui abbiamo certamente bisogno di vincere, ma dobbiamo testare cultura e approccio. Sono contento del lavoro che i ragazzi hanno svolto fino a questo momento”.

Dare una marcata impronta difensiva alla squadra è la priorità di Kastritis, che alla fine dell’allenamento di questa mattina ha sottolineato quanto sia importante contro Trapani – squadra fisica e atletica – limitare gli errori nella propria metà di campo. “Dovremo limitare le palle perse che potrebbero permettere agli avversari di segnare canestri facili in contropiede. In generale, questa sarà la prima occasione che avremo per dimostrare mentalità e approccio”. La squadra di coach Jasmin Repeša si è imposta in sette delle dieci gare casalinghe disputate, confermandosi solida tra le mura amiche. Per l’Openjobmetis, che in questa stagione di LBA ha faticato lontano da casa, la sfida rappresenta non solo un banco di prova, ma anche un’opportunità per dimostrare carattere e valori che dovranno essere le basi del percorso. “La mia priorità sarà dare fiducia al processo che stiamo intraprendendo”.

Per la sfida di domenica, coach Kastritis ha deciso di fare a meno di Kiefer Sykes e Jaron Johnson escludendoli per ragioni puramente tecniche, senza che questo metta in discussione il loro valore o il buon rapporto con la squadra. Ora tutto dipende dal campo, e Varese sa di dover puntare al successo.