Coach Penarroya sulla fuga di Dame Sarr: “SCONCERTANTE preferire un torneo giovanile al Clasico”

Negli ultimi giorni ha fatto notizia la “fuga” di Dame Sarr da Barcellona: il talento azzurro, che stava vivendo il miglior momento della carriera nelle scorse settimane, è volato negli USA per il Nike Hoop Summit senza il permesso del club blaugrana. Il Barça ha annunciato che prenderà provvedimenti e nel frattempo ha giocato e vinto il Clasico contro il Real Madrid. Al termine del match, in conferenza stampa coach Joan Penarroya ha commentato anche la partenza inaspettata di Sarr.

“È una gigantesca delusione per il club e per le persone che hanno lavorato con lui da quando aveva 15 anni. È chiaro che lavorare con i giovani e trattenerli in Europa sia molto complicato, visti i soldi che sono disposte ad offrire le università americane. Queste cose succedono in estate, ma non durante la stagione. Anche lasciando stare il puro commitment verso la squadra, un ragazzo decide di giocare un torneo negli USA invece che il Clasico, davvero non so cosa dire. Per quelli che sono un po’ più vecchi, è sconcertante che qualcuno preferisca disputare un torneo di ragazzi, non importa quanto prestigioso, invece che il Clasico, il Play-in o i Playoff di EuroLega e della Liga. Ma immagino che dobbiamo iniziare ad abituarci” ha detto Penarroya.

L’allenatore blaugrana aveva tessuto le lodi di Dame Sarr solo poche settimane fa, quando l’azzurro aveva stabilito un record del Barcellona in Liga come giocatore più giovane ad aver segnato 20 punti in una partita. In questa stagione, sta segnando 5.8 punti di media in campionato e 1.8 in EuroLega.

Sarr, 19 anni a giugno, è uno dei giocatori più futuribili per la Nazionale italiana e nei mesi scorsi aveva ricevuto la prima chiamata nella squadra di Pozzecco. Il suo futuro ora è incerto ed è possibile che l’anno prossimo giocherà oltreoceano, invece che al Barça.