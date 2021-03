Coach Rick Carlisle di Dallas è sempre più innamorato di Luka Dončić

Dire che Rick Carlisle sia impressionato da Luka Dončić è decisamente un eufemismo. Il coach dei Dallas Mavericks ha ancora una volta elogiato la sua giovane superstar nella nona vittoria nelle ultime 12 partite.

Dopo un’enorme successo a Brooklyn, la squadra di Carlisle ha fatto un viaggio in Florida e ha vinto 130 a 124 contro gli Orlando Magic.

Rick Carlisle on Luka's wildly impressive passes: "You're constantly talking to players about not jumping in the air and making decisions. This guy defies a lot of logic when it comes to conventional coaching theories, and that's why we give him the ball and let him go."

— Callie Caplan (@CallieCaplan) March 2, 2021