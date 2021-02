Coach Stephen Silas smentisce parzialmente su DeMarcus Cousins: “Sono solo rumors”

Nelle scorse ore la separazione tra DeMarcus Cousins e gli Houston Rockets è sembrata scontata, visti i numerosi report di diversi giornalisti con anche l’interessamento dei Lakers una volta che Boogie fosse tornato free agent.

Stephen Silas, coach di Houston, ha però rilasciato dichiarazioni criptiche riguardo l’eventuale partenza di Cousins, di fatto smentendo parzialmente la notizia: “È qui all’allenamento. Sarà qui domani per la partita e anche andando avanti. So che ci sono dei rumors su quanto accadrà in futuro, ma in questo momento sono solo rumors”.

Rockets coach Stephen Silas on DeMarcus Cousins: “He’s here at practice. He’s here for tomorrow’s game and moving forward. I know there are rumors out there as to what’s kind of coming ahead, but those are just rumors at this point.” pic.twitter.com/6BzDYRuuTE

