Coach Tom Thibodeau difende la sua reputazione citando Derrick Rose come esempio

I New York Knicks hanno mostrato un netto miglioramento in questa stagione grazie a coach Tom Thibodeau, avendo un record di 11-13 e occupando il settimo posto della Eastern Conference.

Nonostante l’inizio incoraggiante dei Knicks, c’è chi afferma che Thibodeau stia esitando a dare spazio ad alcuni dei suoi giocatori più giovani, una reputazione che lo ha contraddistinto anche nei suoi periodi di allenatore dei Chicago Bulls e dei Minnesota Timberwolves. Quest’ultima critica deriva dal fatto che sta facendo giocare poco i rookie Immanuel Quickley e Obi Toppin. I minuti di Quickley (19,0 MPG) rispetto al tempo in campo del veterano Elfrid Payton (28,4 MPG) sono stati un vero punto di contesa.

Quando gli è stato chiesto da Stefan Bondy del New York Daily News se la reputazione fosse corretta, il 63enne ha confutato l’affermazione citando un giocatore con cui ha lavorato in passato: Derrick Rose, che Thibs ha allenato sia ai Bulls sia ai Timberwolves e sta per tornare ad allenare grazie a uno scambio con i Detroit Pistons.

Today when I asked Thibodeau if his reputation for being hesitant to give young players minutes was fair, guess who he brought up?

"Derrick Rose is the youngest MVP in the history of the league. So I don't worry about that stuff."

— Stefan Bondy (@SBondyNYDN) February 7, 2021