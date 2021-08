Coach Vertemati dopo Varese-Friburgo: “Poco più di un allenamento, presto per trarre spunti”

Poco più di un allenamento – come l’ha definito coach Vertemati – la vittoria della Pallacanestro Varese contro Friburgo. Ancora troppo presto, ovviamente, per dare valutazioni e fare considerazioni sul valore del gruppo sceso in campo a Gressoney, visto anche che Anthony Beane e Jalen Jones, pedine chiave per OJM del 21/22, non erano nella partita – il primo sta arrivando in Italia e il secondo per infortunio all’adduttore.

Queste le parole del coach dopo la prima uscita stagionale della sua OJM.

“Poco più di un allenamento per entrambe le squadre, era evidente. Però prendiamo di buono quello che possiamo prendere cioè il fatto che noi pensavamo di essere grossi in tutti i ruoli e invece ci hanno dato qualche centimetro a parte il playmaker. Abbiamo provato a mostrare un po’ della nostra personalità, ci siamo riusciti poco perché siamo ancora molto stanchi, un po’ sofferenti a rimbalzo. Ci interessa poco il punteggio, ci importa invece trarre degli spunti che sono interessanti ma non è questo il momento”

Fonte: sito ufficiale Pallacanestro Varese