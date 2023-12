Colbey Ross, ex MVP della nostra Serie A con Varese, ha firmato in estate un ricco contratto in Montenegro al Buducnost. Ma purtroppo non sta replicando quanto fatto vedere in Italia e vorrebbe tornare in Serie A. Nelle passate ore pare avesse trovato un accordo o quasi con Varese, per un graditissimo ritorno. Poi però La Prealpina ha lanciato la notizia che Colbey Ross non arriverà a Varese ma si fermerà a Tortona.

L’infortunio di Chris Dowe ha obbligato i piemontesi ad accelerare le ricerche sugli esterni e pare che la scelta sia ricaduta proprio sull’americano nativo di Aurora in Colorado. La situazione potrebbe sbloccarsi in settimana e quindi non saremmo stupiti se Colbey Ross giocasse sabato pomeriggio a Casale Monferrato con Tortona contro Treviso.

Saranno ore abbastanza di fuoco ma ormai la strada è stata tracciata e, nonostante l’amore dello statunitense per Varese, la possibilità di giocare una competizione europea avrebbe fatto la differenza nella sua decisione. E poi i Leoni di Tortona hanno un radioso futuro dinnanzi a loro, perciò Ross potrebbe addirittura stabilirsi in Piemonte e creare un futuro in Italia. Prima di tutto però vediamo se davvero Ross firmerà a Tortona. Per il resto c’è tempo.

