Il Partizan Mozzart Bet Belgrado ha ufficialmente annunciato un colpo di mercato di grande rilievo: il veterano NBA Shake Milton ha firmato un contratto biennale con il club serbo.

Malik Bendžamin "Šejk" Milton, novi je košarkaš Partizana Mozzart Bet! Dvadesetosmogodišnji američki bek, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima i staviće se timu na raspolaganje od početka priprema za sezonu 2025-26. Crna strana belog grada pozdravlja Šejka… pic.twitter.com/0n65lcVgXh — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 24, 2025

L’ingaggio dell’esterno americano rappresenta un’aggiunta significativa per la squadra di Belgrado, che punta a rafforzare il proprio roster con talento ed esperienza internazionale.

La carriera NBA di Shake Milton: numeri e momenti chiave

Shake Milton, guardia tiratrice con 7 anni di esperienza in NBA, porta con sé un bagaglio di statistiche e prestazioni di alto livello. In 359 partite NBA, Milton ha registrato medie di 8.1 punti, 2.2 rimbalzi e 2.4 assist in 19 minuti di gioco. Le sue percentuali al tiro sono state solide: 45% dal campo e un rispettabile 36% da oltre l’arco.

La sua ultima stagione lo ha visto vestire le maglie dei Brooklyn Nets e dei Los Angeles Lakers. Con i Nets, Milton ha dimostrato le sue capacità offensive con prestazioni di spicco, tra cui 22 punti contro gli Orlando Magic e 20 punti contro i Milwaukee Bucks. Ha anche messo a segno una doppia-doppia da 16 punti e 10 assist contro i San Antonio Spurs, evidenziando la sua versatilità.

Passato ai Lakers a metà della stagione 2024-25, ha continuato a mostrare lampi del suo talento, realizzando 21 punti, 4 rimbalzi e 4 assist nella sua partita con il punteggio più alto da Laker contro i Washington Wizards a gennaio.

L’arrivo di Shake Milton rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del Partizan Mozzart Bet Belgrado per le prossime stagioni. Sarà interessante vedere come questo talentuoso giocatore si integrerà nel sistema della squadra e quanto potrà contribuire al successo del club.