COLPACCIO di Tortona al Forum! L’EA7 Milano perde all’esordio in LBA

Olimpia EA7 Emporio Armani Milano – Bertram Derthona Tortona 71-74

(25-21; 19-24; 8-16; 19-13)

La Bertram Derthona Tortona firma la grande impresa della giornata di Serie A vincendo al Forum di Assago contro la EA7 Emporio Armani Milano per 74-71. Una partita spettacolare e ricca di colpi di scena, con la squadra di Mario Fioretti, ex della gara, capace di rimontare e resistere alla reazione finale dei padroni di casa.

Primo tempo equilibrato: LeDay trascina Milano, ma Tortona reagisce

L’inizio è tutto di marca Olimpia Milano, che parte fortissimo con la tecnica di Booker e LeDay sotto canestro e le triple di Mannion e Guduric, volando sul 12-3. Tortona però non resta a guardare: Olejniczak sblocca i piemontesi nel pitturato, mentre l’ingresso di Hubb cambia ritmo alla squadra. L’ex Baldasso infila cinque punti nel finale di quarto e riporta i suoi a -4 (25-21).

Nel secondo periodo Milano prova a scappare di nuovo con Brooks e Diop, ma Tortona risponde colpo su colpo grazie alla solidità di Gorham e Olejniczak. Nel finale di tempo due ottime iniziative di Pecchia e un buzzer beater di Manjon permettono agli ospiti di chiudere avanti all’intervallo (44-45).

Super terzo quarto della Bertram: break devastante e +15

Al rientro dagli spogliatoi, la Bertram Derthona domina il campo: Manjon apre con un gioco da tre punti, Olejniczak continua a farsi sentire a rimbalzo e Vital segna da fuori. Tortona vola fino al +15 (46-61) con un parziale di 2-26, approfittando delle difficoltà offensive dell’Olimpia. Solo nel finale Ricci, Mannion e Guduric accorciano le distanze chiudendo il quarto sul 52-61.

Rimonta Olimpia, ma Tortona resiste nel finale

Milano rientra in campo con energia e piazza un parziale di 19-2 grazie alle triple di Guduric e alla solidità di LeDay, che firma anche il sorpasso sul 65-63 a metà quarto. Tortona però non molla: Vital interrompe la striscia e con le sue giocate tiene in equilibrio la partita. A 44 secondi dalla fine Pecchia sigla il +3 (71-74). Nel finale, Brooks e Ricci falliscono due triple consecutive per l’overtime e la Bertram può esultare per un successo di grande peso.

Milano: LeDay 16, Guduric 11, Brooks 9.

Tortona: Manjon 16, Vital 13, Gorham 11, Olejniczak 10+9R.

QUI le stats complete del match.