Joseph “Joe” Alexander Ragland è un nuovo giocatore della Nutribullet Treviso Basket. Playmaker, 182 centimetri, nato a West Springfield (Massachusetts) l’11 novembre 1989, Ragland è un veterano della FIBA e di LBA, reduce dalla vittoria in Eurocup con l’Hapoel Tel Aviv.

La carriera

Dopo una notevole carriera universitaria trascorsa tra North Platte Community College (19,5 punti e 3,1 assist di media) e Wichita State University (14 punti e 3,2 assist a gara nei due anni), Ragland attraversa l’oceano ed inizia la sua carriera da professionista nel competitivo campionato spagnolo, con Murcia. Si adatta presto al basket del vecchio continente tanto da meritarsi la chiamata di Cantù per giocare il finale di regular season e i playoff nel 2013. In Brianza è dominante e viene confermato per la stagione successiva chiusa a 16,3 punti e 4,5 assist a partita in Serie A e 14,7 punti e 5,2 assist in Eurocup.

Il suo playmaking e la sua leadership lo rendono uno dei giocatori più interessanti in tutto il continente. Arrivano così le esperienze in alcuni dei club più importanti ed ambiziosi d’Europa: Olimpia Milano, Karşıyaka, Scandine Avellino, Lokomotiv Kuban, Stella Rossa Belgrado, dove conquista campionato e Lega Adriatica. Poi nuovamente una breve parentesi a Cantù, prima di un triennio in Israele tra Eliat e Holon dove vince il campionato da leader assoluto ed MVP delle finali (14,1 punti di media nelle stagioni 2021-22 e 2022-23).

Figura bene anche in Grecia, al Peristeri (12,2 punti di media ), con cui raggiunge le Final 4 di Champions League prima di tornare in Israele, l’estate scorsa, alla corazzata Hapoel Tel Aviv, dove contribuisce con la sua esperienza alla conquista dell’Eurocup (7,9 punti e 4,6 assist in campionato, 5,7+4 in coppa).

Joe Ragland, mancino e leader naturale, porterà a coach Rossi di Treviso playmaking, esperienza e mentalità vincente. Il ricco palmares dello statunitense con passaporto liberiano infatti annovera: un campionato universitario NIT (2011), una SuperCoppa di Lega Adriatica (2018), un campionato Serbo (2018-19), una Lega Adriatica (2018-19), un campionato Israeliano (2021-22) e l’Eurocup 2024-25.

Fonte: ufficio stampa Treviso Basket