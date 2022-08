Colpaccio Fenerbahçe: ufficiale il ritorno di Nemanja Bjelica

Il Fenerbahçe ha ufficializzato poco fa uno dei colpi più grossi di questa sessione estiva di mercato in EuroLega: Nemanja Bjelica torna in gialloblu. Il lungo serbo, che ha appena vinto il titolo NBA con i Golden State Warriors, fa quindi ritorno in Europa dopo 7 anni. Nel 2015 aveva salutato il vecchio continente e proprio il Fenerbahçe per volare negli State, firmando con Minnesota. Negli anni poi Bjelica ha vestito le maglie di Sacramento, Miami e appunto Golden State.

Ora il ritorno al Fener, dove nel 2015 era stato MVP della stagione regolare di EuroLega. Sarà la punta di diamante di una squadra che questa estate ha già aggiunto Scottie Wilbekin, tra gli altri, per tornare grande anche in Europa.

Profesör ait olduğu yere, evine geri dönüyor! 🌕🏡 Yine, yeniden, daha fazlası için, hoş geldin @NemanjaBjelica! 💛💙#HeIs8ackHome pic.twitter.com/SlY5pCK4Jt — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) August 9, 2022