Colpaccio Virtus Bologna! Daniel Hackett vicino alla firma

Sembravano solo rumors fino a poche ore fa, si parlava di potenziale accordo per l’estate, invece tutto è accaduto con grande fretta e ora Daniel Hackett sarebbe vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Virtus Bologna. Lo riporta La Repubblica, edizione bolognese.

Hackett solo ieri aveva lasciato la Russia e il CSKA Mosca a causa della guerra, pur rimanendo sotto contratto. Sarà interessante a questo punto capire se ci sarà una rescissione col club moscovita, visto che l’accordo in essere col giocatore scadrà comunque in estate. In questa stagione Hackett ha segnato 8.5 punti di media in Eurolega, realizzando solo poche settimane fa il proprio career-high in coppa con 31 punti.

Per la Virtus si tratta di un altro colpo di valore assoluto, che segue quelli di Milos Teodosic, Marco Belinelli e Nico Mannion negli ultimi anni. L’unico “problema”, se così si può definire, sarà far coesistere tutti questi giocatori nel backcourt. Come gestire i minuti di tre point guard come Teodosic, Mannion e Hackett sarà però allo stesso tempo un lusso che solo Sergio Scariolo potrà permettersi.