Colpo dei Boston Celtics: arriva Malcolm Brogdon via trade

In attesa di capire se si concretizzerà la firma di Danilo Gallinari, i Boston Celtics mettono a segno un vero e proprio colpo aggiungendo al duo Tatum-Brown una terza stella: Malcolm Brogdon. Il giocatore arriva via trade dagli Indiana Pacers, che ricevono Daniel Theis, Aaron Nesmith, Nik Stauskas, Malik Fitts, Juwan Morgan e una scelta del primo turno 2023, come riportato da Adrian Wojnarowski.

Brogdon ha avuto qualche problema fisico nell’ultima stagione, ma ha comunque mantenuto 19.1 punti, 5.1 rimbalzi e 5.9 assist di media.

Celtics are also including Nik Stauskas, Malik Fitts and Juwan Morgan in the trade, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022