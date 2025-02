Colpo dei Clippers: preso Bogdan Bogdanovic da Atlanta

Bogdan Bogdanovic era uno dei più probabili partenti di questa trade deadline e, poco prima del gong, gli Atlanta Hawks lo hanno ceduto ai Los Angeles Clippers. Il serbo, che giocava ad Atlanta dal 2020, sta segnando 10.0 punti di media in questa stagione ed è un tiratore prezioso, anche se quest’anno sta un po’ faticando da dietro l’arco (30% di media, peggior stagione da quando è in NBA). Insieme a Bogdanovic, finiscono a Los Angeles anche tre scelte del secondo turno al Draft: quella 2025 via Minnesota, quella del 2027 dei Clippers e quella del 2026 di Memphis protetta tra la 43 e la 60.

In cambio, i Clippers cedono relativamente poco: Terance Mann e Bones Hyland.

The Los Angeles Clippers are trading Terance Mann and Bones Hyland to the Atlanta Hawks for Bogdan Bogdanovic and three second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/jffPjDYiVm

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025