Colpo dei Knicks: trade con Toronto, preso OG Anunoby

Nella serata italiana in NBA è stata conclusa una trade che rivoluzione in gran parte due franchigie: i New York Knicks e i Toronto Raptors. In particolar modo i Knicks hanno preso OG Anunoby, rinforzandosi non poco in vista della seconda parte di stagione, attualmente sono quinti ad Est. In cambio, New York ha ceduto a Toronto RJ Barrett, Immanuel Quickley e una scelta del secondo turno al Draft 2024. Nella Grande Mela sono finiti anche Malachi Flynn e Precious Achiuwa.

In sintesi:

New York ottiene OG Anunoby, Malachi Flynn e Precious Achiuwa

Toronto ottiene RJ Barrett, Immanuel Quickley e una scelta del secondo turno al Draft 2024

Barrett torna in patria, nel suo Canada, nel bel mezzo di una stagione in cui sta segnando 18.2 punti di media. Il miglior giocatore della trade è però sicuramente Anunoby, da qualche mese dato come possibile partente. In questa stagione il giocatore ormai ex Raptors sta segnando 15.1 punti di media, anche se sicuramente per Tom Thibodeau l’apporto fondamentale sarà la sua difesa. Nella scorsa stagione Anunoby è stato inserito nel secondo quintetto difensivo NBA.