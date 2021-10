Colpo del Panathinaikos: ufficiale la firma di Yogi Ferrell

Il CSKA Mosca, che ha chiuso per Kenneth Faried, non è l’unica squadra di Eurolega ancora attiva sul mercato. Il Panathinaikos ha infatti ufficializzato poco fa la firma di Yogi Ferrell, che in estate era già stato accostato a diverse big europee.

Il playmaker americano, 28 anni, approda al Pana dopo cinque anni in NBA tra Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers, per un totale di 259 partite e 7.7 punti di media. In due stagioni, quelle a Dallas, Ferrell aveva anche segnato più di 10 punti di media, con un record di 11.3 nell’annata 2016-17.