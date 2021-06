Colpo di scena a Dallas: Rick Carlisle annuncia le dimissioni

È un periodo di grossissimi cambiamenti per i Dallas Mavericks, che solo ieri avevano annunciato il licenziamento del GM Donnie Nelson, con la franchigia dal 1988. La notizia era stata commentata nelle scorse ore anche da Luka Doncic, molto legato a Nelson e quindi molto dispiaciuto per la decisione. Ora però è arrivata una separazione ancora più importante: Rick Carlisle, storico allenatore dei Mavs dal 2008, ha annunciato le proprie dimissioni.

Carlisle sarà sicuramente un nome ricercatissimo sul mercato, visto che attualmente ci sono 6 franchigie prive di allenatore. “Dopo numerose conversazioni di persona con Mark Cuban nell’ultima settimana, oggi l’ho informato che non sarò più l’allenatore dei Dallas Mavericks. Questa è stata esclusivamente una mia decisione.” – ha scritto Carlisle annunciando l’addio – “Io e la mia famiglia abbiamo vissuto 13 anni incredibili lavorando con grandi persone in una grande città. È stato un onore lavorare al fianco di Mark, Cynt, Donnie, Fin, Keith, Dirk, JKidd e tutti i giocatori e assistenti che ho avuto. Dallas sarà sempre casa mia, ma sono eccitato per il prossimo capitolo della mia carriera”. Carlisle aveva ancora 2 anni di contratto.

Secondo Tim MacMahon di ESPN, Luka Doncic supporterebbe la candidatura di Jamahl Mosley, assistente di Carlisle dal 2014, come prossimo allenatore della franchigia.

Luka Doncic is a strong supporter of Mavs assistant coach Jamahl Mosley. “He’s got the things that are needed for a head coach,” Doncic said after Mosely’s one-game fill-in for a win over the Knicks this season. “He can be the head coach, for sure.”

