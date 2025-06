Colpo di scena, il Monaco sospende Mike James alla vigilia della semifinale

Poco fa l’AS Monaco ha annunciato la sospensione temporanea e “precauzionale” del playmaker statunitense Mike James per violazione delle regole interne del club. La decisione è stata presa in attesa di un’indagine interna e delle spiegazioni da parte del giocatore, che è stato escluso da tutte le attività della squadra, comprese le imminenti semifinali della Betclic Élite contro l’ASVEL Villeurbanne. I motivi precisi della sospensione al momento non sono noti.

La punizione arriva in un momento cruciale per il Monaco, che si prepara ad affrontare l’ASVEL in una serie al meglio delle cinque partite, con Gara-1 prevista per martedì alla LDLC Arena. James, miglior realizzatore nella storia dell’EuroLega, era stato recentemente assente nella serie dei quarti di finale contro Le Mans, ufficialmente per un infortunio all’avambraccio, ma non era nemmeno in tribuna in Gara-5, poi vinta dai suoi.

Mike James, arrivato al Monaco nel 2021 dopo un’esperienza controversa al CSKA Mosca, ha avuto una carriera segnata da alti e bassi e da conflitti con allenatori come Ettore Messina e Dimitris Itoudis. Nonostante ciò, ha trovato una certa stabilità nel club monegasco, contribuendo significativamente al raggiungimento della finale di EuroLega di quest’anno e firmando un rinnovo fino al 2027.

Non è la prima volta che il Monaco sospende il giocatore: era già successo nel 2023, sempre per motivi disciplinari.