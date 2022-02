Colpo di scena in Eurolega: sospesi CSKA Mosca, Zenit e Unics Kazan!

Sembrava un’ipotesi già tramontata, ma la riunione di questa mattina e gli sviluppi sul fronte ucraino-russo hanno cambiato diverse cose. L’Eurolega ha deciso di sospendere i 3 club russi dalla competizione: CSKA Mosca, Zenit San Pietroburgo e Unics Kazan concluderanno qui la propria stagione europea, salvo sviluppi favorevoli nel conflitto. Inizialmente si era deciso “solo” di trasferire le partite previste in Russia in un campo neutro, generando le proteste in particolare dello Zalgiris Kaunas.

Si tratta di un provvedimento davvero senza precedenti che vedrà estromessa soprattutto il CSKA, 8 volte vincitore del trofeo (secondo solo al Real Madrid). Qualora non ci dovessero essere aggiornamenti positivi, Euroleague ha anticipato che tutte le gare contro le squadre russe saranno annullate.

Lo stesso provvedimento verrà applicato anche all’unica squadra russa in EuroCup, il Lokomotiv Kuban.

So more precisely, Russian teams were suspended.

If the situation does not change favorably, all regular-season games versus Russian teams will be annulled to configure the leagues’ standings.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) February 28, 2022