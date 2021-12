Colpo di scena in Spagna, Jaycee Carroll chiuderà la carriera a Manresa

Jaycee Carroll non chiuderà la sua carriera al Real Madrid. Quando appenderà le scarpette al chiodo, al termine di questa stagione, lo farà con la maglia di Manresa. Secondo gli spagnoli di Mate Al Aro, Carroll si unirà a Manresa per gli allenamenti a partire dal 3 gennaio dopo essere rimasto free agent dalla scorsa estate.

BOMBAZO @JayceeCarroll terminará su carrera en el @BasquetManresa. El jugador quiere despedirse por las canchas españolas y no se veía físicamente preparado para jugar Euroliga con el @RMBaloncesto . El día 3 de Enero se incorpora a los entrenamientos. @gradanimacio @CbfManresa pic.twitter.com/b2JUUDAA4E — Mate Al aro (@matealaro) December 28, 2021

Carroll non si sentiva fisicamente pronto per giocare l’Eurolega coi Blancos, per i quali è sceso in campo dal 2011. Nella scorsa stagione Carroll aveva segnato 11.2 punti di media in Liga ACB.

In 10 anni, Carroll ha contribuito a vincere due volte l’Eurolega e sei volte la Liga col Real. La guardia americana, che mosse i primi passi da pro a Teramo, si ritirerà compiuti i 39 anni, il prossimo aprile.