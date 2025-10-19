Colpo di scena, salta l’arrivo di Gianmarco Pozzecco al Panionios: il motivo

In meno di 24 ore Gianmarco Pozzecco è stato il nuovo allenatore del Panionios Atene e viceversa. Solo ieri sera l’ex tecnico dell’Italbasket sembrava vicinissimo al club greco, ultimo in classifica nel suo campionato, ma poco fa il sito ellenico Sport24 ha riportato come invece la trattativa sia saltata sul più bello.

A quanto pare ci sarebbero delle divergenze tra Pozzecco e la dirigenza del Panionios, anche se il discorso non sarebbe ancora chiuso del tutto. L’allenatore azzurro sarebbe ora però più lontano dalla panchina del club ateniese, che ora starebbe valutando altri profili tra i quali Aleksandar Dzikic, CT della Georgia e fino all’anno scorso coach dell’Hapoel Gerusalemme.